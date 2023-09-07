شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى عرضا من الداخلية لاستعارة جوكر مواليد 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن تلقي يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق 2005، عرضا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وأكد رئيس قطاعات الناشئين أن الزمالك تلقي فاكسًا رسميًا من نادي الداخلية، يرغب خلاله الأخير في الحصول على خدمات يوسف أحمد حسن على سبيل الإعارة، بداية من الموسم الجديد للمشاركة مع الفريق في الدوري الممتاز.

وأضاف أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ستحسم موقف اللاعب بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الساعات المقبلة.

و أشار إسماعيل يوسف إلي أن اللاعب يعتبر من المواهب الشابة الواعدة بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، و سيكون له شأن قوي و من الركائز الأساسية للفريق الأول في المستقبل القريب.