شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إثيوبيا: جئت لمواجهة منتخب مصر وليس محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث وبيتو أباتي المدير الفني لمنتخب إثيوبيا عن مواجهة مصر والمقرر إقامتها، غدًا الجمعة، في ختام التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2024.

وأوضح أباتي في تصريحات له عبر المؤتمر الصحفي: "جئت إلى القاهرة لمواجهة منتخب مصر وليس محمد صلاح، أكيد لاعب ليفربول عنصر مهم جدًا ولكن منتخب مصر يمتلك لاعبين آخرين مميزين للغاية".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأثيوبي: "تركيزي على مواجهة منتخب مصر وليس على لاعب بعينه، هي مباراة مهمة بالنسبة لنا أيضًا وفرصة جيدة لإشراك عناصر شابة والتي ستكون نواة لمنتخب إثيوبيا في المستقبل".