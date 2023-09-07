شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتقدم على روسيا للمحليين بهدف بلال مظهر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الأولمبى الشوط الأول أمام روسيا للمحليين، متقدمًا بهدف دون رد، في المواجهة الودية، التي تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

جاء الهدف في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".

ويجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبى: عمر فايد – محمود جهاد – عربي بدر – عبد الرحمن عاطف – مصطفى سعد – أحمد فوزي – باشا محمد – علي محمد – علي محمود – محمد سمير – أحمد سيد – خالد محمد عوض – مصطفى أشرف – محمد حمدي – أحمد نادر حواش، بينما يغيب حمزة علاء حارس المنتخب بسبب إصابته في المران أمس وقرار المنتخب إراحته قبل العودة للأهلي.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى لهذا المعسكر فى حراسة المرمى: حمزة علاء لكنه خرج للإصابة، وعلى محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.