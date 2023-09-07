شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يؤدى تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة إثيوبيا غدا بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير استعدادًا لمواجهة إثيوبيا و المقرر لها السابعة مساء غدا الجمعة في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي.

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل معسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وأهدافه التي تحققت مع المنتخب والأهداف التي يسعى لتحقيقها أيضا.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي: "انا بشكل عام مستريح جدا وسعيد باللاعيبة الموجودة، دي حاجة اتكررت في كل المعسكرات، لاعيبتنا حقيقي مميزين، اللاعيبة كان أداؤها مثالي معانا في الفريق، ومتأكد إن حضور لاعبي المنتخب الأولمبي معانا في المنتخب الأول هينعكس عليهم إيجابيًا".

وواصل فيتوريا: "بالنسبة للاختيارات المستقبلية اول معايير هي الكفاءة الفنية، اكيد من الـ7 لاعيبة اللي واخدين انذارات في ناس ستشارك وناس لا، وبأمل اللاعيبة اللي تبدأ المباراة وعندهم انذارات انه يتحكم في مجريات اللقاء ومياخدش كارت، واللاعب بخبرته بيكون عارف ازاي يتعامل في المواقف دي".

وأكمل المدرب البرتغالي: " صعب اريح الـ٧ لاعيبة كلهم، ودي حاجة تبين صعوبة اختيار القائمة في المعسكر ده بسبب الكروت وفي لاعيبة مبدأتش المنافسات الرسمية، دوري أن أجد الحلول".

وبخصوص إراحة صلاح أوضح المدير الفني للمنتخب الوطني: "صلاح هيحضر بعد مباراة إثيوبيا، ده قراري أنا، علشان ميبقاش في مخاطرة باللاعب، هيبقى هو الوحيد اللي لعب 7 مباريات في 23 يوم، لعب الماتشات تقريبًا 90 دقيقة، فاحنا مش عاوزين يكون في تحميل بدني زيادة عن اللاعب، وطبعًا اكيد علشان هناك حلول متوفرة معايا لذا فضلت عدم المخاطرة باللاعب في المباراة الأولى".