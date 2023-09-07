شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: افتقدنا 3 عناصر أساسية أمام روسيا ودرجة الحرارة كانت مرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تعادل فريقه مع منتخب روسيا للمحليين بهدف لمثله، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين الليلة بملعب استاد السويس، بإرتفاع درجة الحرارة بجانب غياب بعض العناصر المؤثرة.

وأوضح ميكالي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة على لاعبي منتخب مصر، خصوصًا وأن معظم اللاعبين ما يزالون في فترة الإعداد، ولم يخوضوا مباريات رسمية مع فرقهم، نظرًا لأن الموسم الكروي المحلي لم يبدأ في مصر حتى الآن".

وقال المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "افتقد جهود 3 من عناصر قوامه الأساسي، وذلك لتواجدهم حاليًا مع المنتخب الوطني الأول، وهم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد، كما أن ارتفاع حرارة الجو اليوم، كان له تأثير سلبي أيضًا على لاعبي المنتخب الأولمبي في ودية روسيا.

وأوضح ميكالي أن هدفه حصد ميدالية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم خلالها إعداد الفريق للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

تقدم منتخب مصر الأولمبى في الدقيقة السابعة عن طريق بلال مظهر، وكانت بداية الهدف بتصويبة من محمود صابر من يسار منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر لتصل إلى بلال مظهر ليسدد الكرة داخل الشباك، وتعادل المنتخب الروسي، في الدقيقة 46 من زمن اللقاء، بعد تصويبة من مهاجم روسيا من داخل منطقة الجزاء لترتد إلى ستيبان أوجانيسيان الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".