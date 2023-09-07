اخبار النادي الأهلى اليوم الخميس 7 / 9 / 2023

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم الخميس الموافق 7 / 9 / 2023 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

هل يفتح ملف إصابات متولى المُتكررة باب التعاقد مع مدافع جديد بالأهلى؟

تجددت إصابة محمود متولي مدافع الأهلي خلال معسكر فريقه الذي أقيم بالنمسا ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، رغم عودته من إصابة في نفس العضلة مع نهاية الموسم الماضي.

كثرة الإصابات التي يتعرض لها محمود متولي أعادت فتح الباب نحو التفكير فى إمكانية بحث يفكر الأهلي عن التعاقد مع مدافع جديد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة مع إقدامه على خوض عدد كبير من البطولات في الموسم المقبل.