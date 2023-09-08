راحة 24 ساعة فى الزمالك بعد ثلاثية السكة وتغيير مكان مران السبت

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض تدريب يوم السبت المقبل على ملعب النادي في الثامنة صباحا على أن يعود بعدها الفريق لفندق الإقامة الخاص بمعسكر الأبيض.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح اللاعبين راحة من تدريبات الكرة غدا، على أن يكتفي اللاعبون بأداء تدريبات استشفائية فقط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزا كبيرا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.