شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المنتخب الأولمبى: نتنافس بشرف وميكالى يتعامل معنا باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد سمير، لاعب منتخب مصر الأولمبي، عن مباراة الفراعنة الليلة أمام روسيا والتى جمعت بينهما وديا في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024، قائلا: "مباراة كانت قوية، روسيا منتخب جيد، كنا بعيدين عن لياقة المباريات".

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة المنتخب الأولمبى أمام روسيا للمحليين، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين، اليوم الخميس، على استاد السويس، علمًا بأن لمنتخبين سيلتقيان مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

وأوضح محمد سمير في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة لم تكن أفضل شيء، أمامنا مباراة أخرى سنعمل ونتطور بشكل جيد، وتركيزي مع النادي والمنتخب لكي يكون لي نصيب مع منتخب مصر في الأولمبياد".

وقال لاعب المنتخب الأولمبى: "توجد منافسة شريفة بين كل اللاعبين، ميكالي يتعامل معنا باحترافية، وتواجد الجماهير بعدد جيد يعطي لنا حافزًا وحماسًا وجدية ويعطي دافعًا كبيرًا لنا في الملعب".

وأتم تصريحاته: "ميكالي يتعمد اللعب مع هذه المدرسة ومواجهة منتخب روسيا واحتكاك قوي لنا قبل الأولمبياد وهناك لاعبين أكبر منا سنًا، وهذه كله لصالح منتخب مصر".

وضم تشكيل المنتخب الأولمبى كلا من: حراسة المرمى: محمد أحمد السيد، والدفاع: أحمد عيد - محمد مغربي - محمد طارق - حاتم محمد، وفي الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - محمود صابر - محمد شحاتة، وفي الهجوم: أحمد عاطف "قطة" - بلال مظهر - رأفت خليل".

وجلس على مقاعد بدلاء المنتخب الأولمبى: عمر فايد – محمود جهاد – عربي بدر – عبد الرحمن عاطف – مصطفى سعد – أحمد فوزي – باشا محمد – علي محمد – علي محمود – محمد سمير – أحمد سيد – خالد محمد عوض – مصطفى أشرف – محمد حمدي – أحمد نادر حواش، بينما يغيب حمزة علاء حارس المنتخب بسبب إصابته في المران أمس وقرار المنتخب إراحته قبل العودة للأهلي.