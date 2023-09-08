شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر الجارى.

وأوضح الجهاز أن عدم مشاركة ياسر إبراهيم في ودية الأهلي أمام فريق ألوميني السلوفيني مساء الثلاثاء الماضي في معسكر الفريق بالنمسا كان بسبب رغبة الجهاز الفني في إراحة اللاعب وتجهيزه جيداً للأرتباطات المقبلة ، وأوضح الجهاز الطي أن ياسر تعافى من الإصابة التى تعرض لها قبل بدء الاستعداد للموسم الجديد وكانت عبارة عن جراحة "خُراج" في القدم.

ومن المقرر أن يشارك ياسر إبراهيم في ودية الأهلي أمام طلائع الجيش يوم 11 سبتمبر الجاري والتى ستسبق سفر المارد الأحمر للسعودية بـ24 ساعة لخوض مباراة السوبر الأفريقي .