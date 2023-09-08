شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يواجه نجوم المستقبل ودياً اليوم استعدادا للدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض فريق البنك الاهلى، اليوم الجمعة مباراة ودية أمام نظيره نجوم المستقبل ، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر، واخرهم عماد فتحي قادما من أسوان لمدة 3 مواسم مقبلة .

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.