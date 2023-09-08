شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، لقاءات قوية فى إطار ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس والزمالك مع أصحاب الجياد والطيران مع الأوليمبى وطلائع الجيش مع الترسانة وهليوبوليس مع الجزيرة وسبورتنج مع البنك الأهلى .

فيما تقام الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كلا من ، سموحة مع الأهلى والشمس مع العبور و أصحاب الجياد مع المعادى و الأوليمبى مع الزهور و الترسانة مع الزمالك و الجزيرة مع الطيران و البنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع هليوبوليس .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين و المرتبط والسيدات وناشئات 2006.