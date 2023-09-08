شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى للرياضة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة ، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

يأتي المؤتمر العلمي للرياضة للجميع في ظل سعي الاتحاد الدولي للرياضة للجميع FISPT إلى مواكبة التطور في مختلف المجالات والعلوم للوصول إلى مستوى عالمي من المعرفة والتنسيق والتكامل في مجال الرياضة للجميع وذلك بما يخدم المستقبل الرياضي في مختلف مناطق دول العالم.

ومن جانبه، أكد الدكتور يحيى حسن أمين عام المؤتمر ورئيس اللجنة المنظمة ورئيس الإتحاد المصري للرياضة للجميع، علي أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع ، وأيضا يقدم المؤتمر الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .

أضاف الدكتور يحيي حسن أن الجائزة الدولية للرياضة يتم منحها للجميع للأفراد والمؤسسات المتميزين بمجال الرياضة للجميع، وللجائزة شروط ومعايير يتم الاختيار من خلالها بواسطة لجنة تحكيم معتمدة من الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وتمنح الجائزة للمتميزين في المجالات التالية ” أولاً الريادة الداعمة لحركة الرياضة للجميع”هذه الجائزة لا يتم التقدم إليها إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات” وتملأ بمعرفة الاتحادات الوطنية للرياضة للجميع علي مستوى العالم.