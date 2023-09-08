شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب غدا استعدادا لمواجهة تونس وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب الوطني غدا السبت ، على أن يخوض التدريبات يومي الأحد والاثنين بشكل منتظم قبل مواجهة تونس الثلاثاء المقبل.

صلاح قد يتواجد في مقصورة مباراة مصر وأثيوبيا، اليوم الجمعة، لكنه لن ينضم للمعسكر إلا يوم السبت التالي للمباراة، خاصة أن غياب اللاعب عن مواجهة أثيوبيا كان بطلب شخصي منه وافق عليه فيتوريا نظرا لارتباطه ببعض الأمور الخاصة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

ويواجه في السابعة مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نظيره الأثيوبي، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

يدخل الفراعنة هذه المواجهة بدون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العاك، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.