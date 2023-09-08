شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يعود إلى القاهرة اليوم لقيادة مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من أسبانيا اليوم الجمعة لقيادة الفريق بعد سفره الإثنين الماضى لإلقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين العالميين.

وتابع أوسوريو على مدار اليومين الماضيين البرنامج الخططى والفنى الذى يتم تنفيذه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد،من أجل الإطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض.

وطمأن الجهاز الفنى للزمالك الكولومبى أوسوريو على تنفيذ البرنامج التدريبى بإتقان شديد،كما أبلغوه بالتزام جميع اللاعبين فى المعسكر الداخلى المقام حالياً بأحد فنادق مصر الجديدة استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتى فى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال أوسوريو إنه سيعود إلى القاهرة قادماً من إسبانيا ليلة اليوم الجمعة لاستكمال مشواره مع القلعة البيضاء، مؤكدا فى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه أنهى محاضراته مع المدربين العالميين بالأمس الخميس بعد ذلك يتوجه إلى القاهرة لمواصلة معسكر الإعداد مع الفريق الأبيض.