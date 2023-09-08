شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه في السابعة مساء اليوم الجمعة، منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نظيره الإثيوبي، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

يدخل الفراعنة هذه المواجهة بدون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة هامة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العاك، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الحالى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وضمت القائمة 26 لاعبا هم: حراسة المرمي: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، وخط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، مروان عطية، سام مرسي، حمدي فتحي، محمود حمادة، محمد رضا بوبو، وخط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف أسامة فيصل.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، على إراحة محمد صلاح لاعب ليفربول فى مباراة إثيوبيا المقرر لها 8 سبتمبر، خاصة بعد ضمان المنتخب التأهل لبطولة أمم أفريقيا 2024 وتصدر المجموعة، على أن يشارك صلاح فى مباراة تونس يوم 12 المقرر إقامتها باستاد الدفاع.

وعلم الخليج 365 التشكيل الذى استقر عليه فيتوريا لمواجهة أثيوبيا اليوم الجمعة، بعد انتهاء المران الرئيسي الأربعاء، والمران الأخير أمس الخميس، والذى تظهر من خلاله ملامح التشكيل، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.

على الجانب الأخر، يخوض منتخب أثيوبيا المواجهة بدون أهداف واصحة ومحددة سوى تقديم عرض جيد، بعدما فقد كل فرص الوصول لنهائيات البطولة القارية، محتلا المركز الأخير بعدما حقق فوزا وحيدا على منتخب مصر ثم تعادل في مباراة وخسر ثلاث مباريات ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.

ووصلت بعثة المنتخب الأثيوبي صباح الأربعاء الماضي، وتدرب الفريق على استاد الدفاع الجوي مسرح مواجهة اليوم، كما عقد مدربه مؤتمرا صحفيا أمس الخميس، تحدث خلاله عن طموحاته من مواجهة مصر في ختام مرحلة التصفيات.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.