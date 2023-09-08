شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الزمالك يتوج بكأس مصر ويتعاقد مع طارق حامد من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 8 سبتمبر 2019 نجح الزمالك فى التتويج بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين فى تاريخه والثانية على التوالى، والسادسة فى آخر 10 سنوات، ليواصل الضعط على الأهلى صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب 38 مرة، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب.

أحرز يوسف أوباما هدف التقدم لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، وجاء الهدف فى الدقيقة 52، من كرة طويلة عن طريق فرجانى ساسى من وسط الملعب إلى شيكابالا خلف دفاع بيراميدز لينطلق بها ويمرر كرة أرضية متقنة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء ليضعها إلى داخل الشباك، وأضاف المغربى أشرف بن شرقى، الهدف الثانى لنادى الزمالك فى مرمى بيراميدز، فى الدقيقة 64، من كرة عرضية رائعة عن طريق حمدى النقاز إلى داخل منطقة الجزاء ليرتقى لها بن شرقى من فوق الجميع ليضعها بسهولة إلى داخل شباك الحارس أحمد الشناوى، وعزز بن شرقى، بالهدف الثالث لنادى الزمالك فى الدقيقة 83، من هجمة مرتدة رائعة بقيادة محمد أوناجم الذى انطلق بالكرة بعد تمريرة رائعة من فرجانى ساسى، وتوغل أوناجم داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية أرضية ليضعها بن شرقى بسهولة إلى داخل مرمى الحارس أحمد الشناوى.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى، فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ79 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.

وفي مثل هذا اليوم 9 سبتمبر 2014 تعاقد نادى الزمالك مع طارق حامد لاعب خط وسط الفريق لمدة 5 مواسم قادماً من نادى سموحة في صفقة وصفت بأنها الأفضل للقلعة البيضاء في السنوات الأخيرة بعدما صنع اللاعب تاريخاً كبيراً مع أصحاب الرداء الأبيض قبل أن يرحل للدوري السعودى.

طارق حامد من مواليد 24 أكتوبر 1988، فهو أحد أهم لاعبى خط الوسط فى مصر على مدار السنوات الأخيرة، وانتقل لنادى الزمالك مقابل 7 مليون جنيه حصل سموحة على 5 مليونجنيه من القلعة البيضاء بينما سدد اللاعب 2 مليون جنيه من راتبه الشخصى لإتمام الصفقة ليصبح عنصرا أساسيا بالتشكيل الأبيض لا غنى عنه.

طارق حامد من مواليد محافظة الإسكندرية، بدأ مسيرته الكروية مع نادى سموحة، وفى موسم 2011 /2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادى السكندرى، ثم انضم اللاعب لنادى الزمالك فى موسم 2014 /2015 لمدة خمسة مواسم، حيث وجد صعوبة فى الوصول لتشكيلة الزمالك الأساسية إلا أنه تمسك بالفرصة وقاتل حتى أصبح أهم لاعب فى وسط القلعة البيضاء.

وحجز طارق حامد لنفسه موقعاً فى تشكيلة منتخب مصر، الذى تأهل معه إلى نهائى أمم أفريقيا عام 2017 قبل الهزيمة على يد الكاميرون، ثم نجح فى التأهل رفقة الفراعنة إلى مونديال روسيا 2018، وشارك طارق مع منتخب مصر الأول فى أمم أفريقيا 2019، ورغم التوديع المبكر للمسابقة التى أقيمت على أرض مصر، لكنه كان من اللاعبين القلائل الذين لاقوا الإشادة واستحسان الجمهور حيث قدم أداءً جيداً خلال منافسات البطولة.

وحقق طارق حامد مع الزمالك بطولات عديدة هى الدورى الممتاز عام 2015 مع المدرب البرتغالى فيريرا والدوري الأخير مع كارتيرون، كما حصد حامد كأس مصر أعوام 2015 على حساب الأهلي، و2016 على حساب الأهلي، و2018 على حساب سموحة السكندرى بركلات الترجيح و 2019 على حساب بيراميدز، وكأس السوبر المصرى بالإمارات على حساب الأهلى 2017 بركلات الجزاء، والسوبر المصرى السعودى على حساب الهلال السعودى 2018، وبطولة الكونفدرالية 2018 على حساب نهضة بركان المغربى وكأس السوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 2020 وكأس السوبر المحلى على حساب الاهلى 2020 .

وأصبح حامد أحد قادة الفريق الأبيض نظراً لما يتمتع به من خبرات وشخصية قيادية، وإجمالا شارك طارق حامد في 284 مباراة مع الزمالك بكل البطولات بإجمالى 24550 دقيقة لعب سجل خلالها ستة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

ومنذ أيام قليلة أعلن نادى ضمك السعودى، تعاقده رسميا مع الدولى المصرى طارق حامد قادما من صفوف فريق اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.