شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو بديلا لـ محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فى مباراة اليوم أمام إثيوبيا.

ويشارك زيزو أساسيا فى المباراة بديلا لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي يغيب بسبب قرار فيتوريا بإراحته اليوم، على أن يشارك أمام تونس فى المباراة الودية التى تجمع المنتخبين الثلاثاء المقبل.

ويواجه منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، نظيره الإثيوبي في السابعة مساء اليوم الجمعة، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويدخل الفراعنة هذه المواجهة دون ضغوطات بعد حسم التأهل رسمياً للنهائيات بعد تصدر المجموعة، لكنها تعتبر بروفة مهمة لتجهيز اللاعبين للاحتكاك القوي وبداية مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، خاصة أن المعسكر يتخلله ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام منتخب تونس.

وانطلق معسكر منتخب مصر الاثنين الماضي استعدادا لمباراتي إثيوبيا المقرر لها يوم 8 سبتمبر الجارى فى الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.