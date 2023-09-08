شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب روي فيتوريا مع الفراعنة قبل مواجهة إثيوبيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما حسم الفراعنة التأهل إلى بطولة كاس الأمم الإفريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في يناير المقبل في كوت ديفوار؛ فإن مباراة منتخب مصر اليوم، الجمعة، أمام إثيوبيا تعتبر "تحصيل حاصل".

مباراة مصر وإثيوبيا تفام فى السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، المقرر انطلاقها فى يناير المقبل 2024، بحضور 24 منتخباً للمرة الثالثة بعد نسختي 2019، و2021.

وكان منتخب مصر قد حسم التأهل إلى أمم أفريقيا 2024، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم يأتى من بعده منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا في المركز الثالث والرابع برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وكان فيتوريا تولى مهمة تدريب منتخب مصر في يوليو الماضي، وأدار 7 مباريات بواقع 3 لقاءات رسمية و 4 مباريات ودية انتهت جميعها بفوز "الفراعنة" وسجل المنتخب الوطنى تحت قيادته 19 هدف وتلقت شباكه هدفين.

وجاءت مباريات فيتوريا مع الفراعنة كالتالى:

المباراة الأولى مصر 3-0 النيجر

المباراة الثانية مصر 3-0 ليبريا

المباراة الثالثة مصر 2-1 بلجيكا

المباراة الرابعة مصر 2-0 مالاوى

المباراة الخامسة مالاوى 0-4 مصر

المباراة السادسة غينيا 1-2 مصر

المباراة السابعة مصر 3-0 جنوب السودان