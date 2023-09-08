شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع برنامج تأهيل عمرو السيسى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الطبى للزمالك البرنامج التأهيلى الذى يخضع له عمرو السيسى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بعد تعرضه للإصابة بجزع خفيف فى الرباط الداخلي للركبة.

ويعاني عمرو السيسى من إصابة عبارة عن جزع خفيف فى الرباط الداخلي للركبة، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على متابعة التدريبات التأهيلية الخاصة باللاعب في ملعب الكلية الحربية.

وكان عمرو السيسي أدى تدريبات تأهيلية بالأمس قبل ودية الزمالك أمام السكة الحديد،وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة من توقيع البنينى سامسون وناصر منسى وأقيمت على ثلاثة أشواط.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

وسيقود مدحت عبد الهادي المدرب العام الفريق في لقاء اليوم الودي في ظل تواجد الكولومبي أوسوريو المدير الفني للأبيض في إسبانيا لإلقاء محاضرات فنية على أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل.