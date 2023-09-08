شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة جمعت مصر وإثيوبيا قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر مع إثيوبيا فى السابعة اليوم، الجمعة، فى ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، قبل مواجهة تونس ودياً الثلاثاء المقبل. وحسم المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا التأهل إلى أمم أفريقيا بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، ثم غينيا فى المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ثم مالاوي وإثيوبيا فى المركزين الثالث والرابع برصيد 4 نقاط.

وسبق والتقى منتخب مصر مع نظيره الإثيوبى فى 18 مباراة قبل لقاء الليلة، حقق الفراعنة الفوز فى 13 لقاءً، وانتهت مباراتان بالتعادل، مقابل ثلاثة انتصارات للمنتخب الإثيوبى، وسجل منتخب مصر 56 هدفاً فى شباك إثيوبيا بينما تلقت شباكه 16.

التعثر الوحيد لمنتخب مصر في تصفيات أفريقيا الحالية جاء أمام منتخب إثيوبيا فى الجولة الثانية عندما سقط زملاء محمد صلاح في ملعب بينجو بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها كل من داوا هوتيسا وشيميلس بيكلي، فى آخر مواجهة جمعت المنتخبان.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.