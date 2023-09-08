شكرا لقرائتكم خبر عن خشونة الركبة سبب غياب محمد عواد عن فترة إعداد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد. وأكد مصدر لليوم السابع أن محمد عواد يعانى من خشونة ورشح فى الركبة تسبب فى غيابه عن صفوف الزمالك على مدار اليومين الماضيين.

ويسابق الجهاز الطبى بالزمالك الزمن لتجهيز محمد عواد للحاق بمواجهة أرتا سولار الجيبوتى بذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى فى القلعة البيضاء لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا ويرغب الجهاز الطبى للزمالك فى الاطمئنان على جاهزية شيكابالا بعد تعرضه لإجهاد فى العضلة الخلفية منعه من المشاركة فى ودية السكة الحديد الخميس والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

فى سياق متصل، جدد مسئولو نادى الزمالك خطاباتهم مع نظرائهم فى نادى سبورتنج لشبورنة البرتغالى، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائية لسداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والمقدرة بـ مليون ونصف دولار، خاصة أنها الغرامة الأكبر التى تسببت فى وقف القيد الصيفى للفريق.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك فى تقسيط غرامة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، خاصة أن المبلغ المالى المقرر دفعه للنادى البرتغالى كبير للغاية، ويأمل مسئولو القلعة البيضاء فى إيجاد مرونة من التفاوض فى هذا الملف للتقدم خطوة كبيرة فى حل أزمة القيد.

فى ذات الصدد، كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن رفض مسئولي نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى تقسيط غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا والتي على إثرها أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قراراً بوقف قيد النادى الأبيض، مؤكداً أن هذه الأمور لا صحة لها.