شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا قبل مواجهة إثيوبيا الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزين ملعب الدفاع الجوي لاستضافة مواجهة الفراعنة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، أمام نظيره الإثيوبي فى لقاء يشهد غياب محمد صلاح.

مباراة مصر وإثيوبيا لها طابع خاص للغاية بعدما تعرض الفراعنة للهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، ورغم ذلك كان مشوار منتخب الساجدين ممهدا نحو الطريق إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت قيادة المدير الفني الحالي البرتغالي روي فيتوريا.

وتُعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفراعنة وإثيوبيا، لكنها تبقى مهمة للغاية بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتبرها بمثابة رد اعتبار لنجوم المنتخب بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد وأخيراً فاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف.

وكشف مصدر لليوم السابع أن التشكيل الذى استقر عليه فيتوريا لمواجهة إثيوبيا اليوم الجمعة، بعد انتهاء المران الرئيسي الأربعاء، والمران الأخير أمس الخميس، والذى تظهر من خلاله ملامح التشكيل، كالتالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد.