شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 العديد من الأخبار والأحداث الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

الأهلى يستفسر من كاف عن مكافآة بطولة دورى السوبر الأفريقى

أرسل مسئولو النادي الأهلي خطاباً لنظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل الإستسفار عن مكافآت بطولة دوري السوبر الأفريقي التى يستهلها المارد الأحمر في أكتوبر المقبل بمواجهة سيمبا التنزاني ، ويرغب الأهلي في الوقوف على المكافآت الحقيقة والرسمية لبطولة السوبر الأفريقي التى تُقام نسختها الأولى خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 11 نوفمبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية.

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب غدا استعدادا لمواجهة تونس وديا

ينضم محمد صلاح لاعب المنتخب وليفربول الإنجليزي لمعسكر المنتخب الوطني غدا السبت ، على أن يخوض التدريبات يومي الأحد والاثنين بشكل منتظم قبل مواجهة تونس الثلاثاء المقبل.

النجف العراقى يعلن تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً فى مؤتمر صحفى.. صور

عقد نادى النجف العراقى مؤتمراً صحفياً، أعلن خلاله تعيين حمزة الجمل مديراً فنياً لفريق الكرة لمدة موسم، ويمتلك حمزة الجمل سجلا حافلا من الإنجازات، سواء عندما كان لاعبا فى صفوف الإسماعيلى، أو مديرا فنيا للعديد من الفرق داخل مصر وخارجها.

كولر يحصل على تقرير شامل عن بطل الجزائر قبل السوبر الأفريقى

حصل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على تقرير شامل من جهازه المعاون عن فريق اتحاد العاصمة الجزائري قبل موقعة 15 سبتمبر الجاري .

زيزو بديلا لـ محمد صلاح فى تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا الليلة

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الدفع بأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر فى مباراة اليوم أمام إثيوبيا.

شيكابالا يخضع لاختبار طبى لتحديد موقفه من مباراة أرتا سولار فى الكونفدرالية

يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى فى القلعة البيضاء لتحديد موقفه من السفر إلى تنزانيا 13 سبتمبر الجارى، لمواجهة فريق أرتا سولار الجيبوتى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الفرنسى أنطوني موديست مهاجم دورتموند السابق

دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.