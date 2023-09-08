شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب انضمام رباعى المنتخب الأول بعد مباراة إثيوبيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي عودة رباعي الفريق "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ومروان عطية" للقلعة الحمراء بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول فى مباراة إثيوبيا الليلة فى ختام تصفيات أمم أفريقيا.

ويتواجد 9 من لاعبي الأهلي فى صفوف منتخباتهم، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية مع المنتخب الأول، وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل مع المنتخب الأولمبي، وعلي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج مع منتخبات تونس وجنوب أفريقيا ومالي، بعدما خرج حمزة علاء من المنتخب الأولمبي لإصابته.

وحصل الأهلي على موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأول بعودة الرباعي الشناوي، وهاني، وعبد المنعم ومروان، للقلعة الحمراء بعد انتهاء مباراة الفراعنة مساء اليوم، الجمعة، مع إثيوبيا فى تصفيات أمم أفريقيا، حيث تقرر غياب هذا الرباعي عن ودية تونس يوم 12 سبتمبر الجارى بالقاهرة.

كما عاد ثلاثي المنتخب الأولمبي للأهلي عقب أنتهاء مباراة روسيا الودية التي أقيمت أمس، الخميس، باستاد السويس الجديد وانتهت بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقرر غيابهم عن الودية الثانية للمنتخب الأولمبي أمام روسيا خلال الأسبوع المقبل.

وقال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك اتصالات عديدة جرت خلال الفترة الماضية مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وكذلك مع محمد غرابة مدير المنتخب.

وأوضح خالد بيبو، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن حازم إمام وغرابة أكدا أن لاعبي الأهلي الأربعة محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية سوف يغادرون معسكر المنتخب عقب مباراة إثيوبيا مباشرة، وذلك وفقًا لاتفاق مع روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب ولا توجد مشكلة في ذلك، حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة في الاستعدادات النهائية لفريق الأهلي قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ، وأضاف أن الأهلي يتمسك بالمعايير العادلة التي يتم تطبيقها على الجميع.

ويلعب منتخب مصر الأول مع نظيره الأثيوبي اليوم ، الجمعة، بالقاهرة في ختام تصفيات أمم أفريقيا المقبلة والتى سبق وتأهل لها منتخبنا الوطني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد طرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها في السعودية وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها في الواحدة ظهر غد، السبت، بتوقيت القاهرة

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر في مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت القادم بتوقيت القاهرة.