فيتوريا ولاعبو المنتخب يعاينون استاد الدفاع الجوي قبل مباراة إثيوبيا.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - حرص فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر واللاعبون على معاينة أرضية ملعب الدفاع الجوي قبل بدء الإحماء استعدادا لمواجهة إثيوبيا، التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ووصلت منذ قليل حافلة منتخب مصر الأول ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة اثيوبيا مساء اليوم في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

وتُعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفراعنة وإثيوبيا، لكنها تبقى مهمة للغاية بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتبرها بمثابة رد اعتبار لنجوم المنتخب بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد وأخيراً فاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف.