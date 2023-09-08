شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام وبوبو خارج قائمة المنتخب أمام إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الثنائي أحمد رمضان بيكهام ومحمد رضا بوبو من قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا رسميًا، وتضم القائمة 26 لاعبًا يدخل المباراة 11 لاعبًا منهم ويجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبًا، بحسب اللائحة، وتم استبعاد بوبو وبيكهام من القائمة بجانب محمد صلاح الغائب عن المواجهة بقرار من فيتوريا.

ويلتقى منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ادارة المباراة إلى الحكم الجابوني باتريك مبيامي، ويعاونه كل من بوريس مارلايس ديتسوجا من الجابون وستيفن موتاسي مويو من الكونغو وميسي جييسي نكونكو حكم رابع من الكونغو.

وتُعتبر مباراة الليلة تحصيل حاصل للفراعنة وإثيوبيا، لكنها تبقى مهمة للغاية بالنسبة للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، الذي اعتبرها بمثابة رد اعتبار لنجوم المنتخب بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وافتتح منتخب مصر مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من أثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد وأخيراً فاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف.