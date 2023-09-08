شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم العبور فى ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على العبور بنتيجة 30/20 فى ثالث جولات دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد 8 مواجهات.

فيما تقام الجولة الرابعة الجمعة المقبلة بلقاءات بين كل من، سموحة مع الأهلى والشمس مع العبور وأصحاب الجياد مع المعادى والأوليمبى مع الزهور والترسانة مع الزمالك والجزيرة مع الطيران والبنك الأهلى مع طلائع الجيش وسبورتنج مع هليوبوليس.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.