شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تونس يرحب باقتراح الأهلي بإعفاء معلول من ودية الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي اتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع نظرائهم فى المنتخب التونسي لكرة القدم لإعفاء على معلول لاعب الفريق الأحمر من ودية نسور قرطاج المقرر إقامتها 12 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

ويرغب الأهلي في استعادة أكبر عدد من لاعبيه الدوليين مُبكراً ليستعدوا مع باقي عناصر الفريق جيداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بالسعودية.

ويتواجد 9 من لاعبي الأهلي في صفوف منتخباتهم وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية مع المنتخب الأول وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل مع المنتخب الأولمبي وعلي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج مع منتخبات تونس وجنوب إفريقيا ومالي بعدما خرج حمزة علاء من المنتخب الأولمبي لإصابته.

وحصل الأهلي على موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأول بعودة الرباعي ، الشناوي ، وهاني وعبد المنعم ومروان للقلعة الحمراء بعد إنتهاء مباراة الفراعنة مساء اليوم ،الجمعة، مع أثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا حيث تقرر غياب هذا الرباعي عن ودية تونس يوم 12 سبتمبر الجاري بالقاهرة.

كما عاد ثلاثي المنتخب الأولمبي للأهلي عقب أنتهاء مباراة روسيا الودية التي أقيمت أمس ، الخميس، بإستاد السويس الجديد وإنتهت بالتعادل بهدف لمثله بعدما تقرر غيابهم عن الودية الثانية للمنتخب الأولمبي أمام روسيا خلال الأسبوع المقبل.

وتفاوض الأهلي على مدار الأيام الماضية مع مسئولو منتخب تونس لإعفاء علي معلول من ودية الفراعنة وهو ما وافق عليه الجهاز الفني للمنتخب التونسي بشكل مبدئي خاصة وأن معلول لم يعد أساسياً مع نسور قرطاج وغاب عن التشكيل الأساسي لمباراة بتسوانا أمس ، الخميس، التي فازت فيها تونس بثلاثية نظيفة والتي جعلت نسور قرطاج تضمن التأهل كأول مجموعتها.

ومن المقرر أن يتم تحديد موقف معلول النهائي من ودية الفراعنة خلال الساعات المقبلة سواء بإعفائه منها وانضمامه للأهلي وهو الاحتمال الأرجح أو تواجده مع منتخب تونس في ودية منتخب مصر بالقاهرة المقرر لها الثلاثاء المقبل.