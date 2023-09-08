شكرا لقرائتكم خبر عن 3 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الخامس.. والحصيلة تصل لـ16 مرشحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم ثلاثة مرشحين جدد بأوراقهم وهم هاني العتال علي منصب نائب رئيس النادي، كما تقدم عبد المجيد سليم لمنصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

ووصل عدد المرشحين مع نهاية اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح في انتخابات الزمالك إلى 16 مرشحا وهم:

ماجد فاروق الحنبلي على منصب رئيس النادي.

كريم عادل وعبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق وهانى العتال على منصب النائب 10 مرشحين على منصب العضوية فوق السن وهم:

1- أحمد عفيفي.

2- رجب رواش.

3 - أحمد فودة نصير .

4 - حمدية كمال.

5 - مروة أمير الرفاعي.

6 - أشرف إمام عبد السلام.

7 - مروة البروجى.

8 - نجلاء ناجى.

9 - أحمد عبادة.

10- سيف الإسلام محمد يوسف.

ومحمد خالد الصادق وأحمد هانى زادة تحت السن.

وفتح نادى الزمالك، فى العاشرة صباح الاثنين الماضى، باب الترشح لتلقى الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يومياً من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيساً للجنة، وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات، ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد مدير الخزينة، وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.