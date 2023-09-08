لاڤيينا يضم عمر بركات لاعب وسط وادى دجلة

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، فى التعاقد مع عمر بركات لاعب خط وسط نادي وأدى دجلة مواليد 2000 فى صفقة انتقال حر استعدادا لخوض مباريات دورى المحترفين.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتبدأ الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين يومي 18 الاثنين والثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية في الأسبوع التالي يومي الاثنين الثلاثاء 25 و26 سبتمبر الجاري.