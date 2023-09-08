شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على النجوم بثلاثية نظيفة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز البنك الأهلي على نظيره النجوم بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قِبَل بابافاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، وأحرز الثلاثية كل من: أيمن أشرف (هدفين) وجريندو هدف.

ومن المقرر أن يحصل فريق البنك الأهلي على راحة غدا السبت، على أن يعود للتدريبات بعد غد الأحد استعدادا للموسم الجديد.