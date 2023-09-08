شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على النجوم بثلاثية نظيفة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ومن المقرر أن يحصل فريق البنك الأهلي على راحة غدا السبت، على أن يعود للتدريبات بعد غد الأحد استعدادا للموسم الجديد.
وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.
وسبق أن خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.
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