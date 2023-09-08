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البنك الأهلى يفوز على النجوم بثلاثية نظيفة استعدادا للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد -  

فاز البنك الأهلي على نظيره النجوم بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قِبَل بابافاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلي، وأحرز الثلاثية كل من: أيمن أشرف (هدفين) وجريندو هدف. 

 

ومن المقرر أن يحصل فريق البنك الأهلي على راحة غدا السبت، على أن يعود للتدريبات بعد غد الأحد استعدادا للموسم الجديد.

 

وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.

 

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي، وجميعهم صفقات انتقال حر، وآخرهم عماد فتحي قادما من أسوان لمدة 3 مواسم مقبلة.

 

وسبق أن خاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.

 

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