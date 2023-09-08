شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الفرنسي أنطوني موديست المُرشح لدعم هجوم الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي إنهاء صفقة المهاجم الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزا؛ بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به، الأمر الذي جعل مسئولو القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

نستعرض في السطور التالية أهم 10 معلومات عن مهاجم الأهلي المُحتمل وإلى التفاصيل:

1- شارك أنطوني موديست في 28 مباراة مع بوروسيا دورتموند على مدار الموسم الماضي سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا

2- لعب موديست لفريق كولن الألماني خلال الفترة من 2015 حتى 2021 مع خروجه لمدة موسم من النادي إلى الدوري الصيني خلال تلك الفترة.

3- مع كولن سجل أنطوني 15 هدفًا خلال موسم 2015/2016، لصبح أكثر لاعب فرنسي في تاريخ البوندسليجا يسجل أهدافًا في موسم واحد، قبل أن يكسر فرانك ريبري رقمه مع بايرن ميونخ بعد ذلك موسم 2016/2017.

4- مع نهاية موسم 2021/2022، أصبح موديست ضمن قائمة أكثر 20 هدافًا أجنبيًا في تاريخ الدوري الألماني برصيد 83 هدفًا، وبفارق 3 أهداف فقط عن النجم الفرنسي فرانك ريبري في تلك القائمة.

5- قاد المهاجم الفرنسي المُخضرم كولن لاحتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني في موسم 2016/2017 ليتأهل إلى الدوري الأوروبي، بعدما سجل 25 هدفًا، يُعيد بها فريقه إلى المنافسة الأوروبية بعد غياب طويل.

6- انتقل أنطوني إلى الدوري الصيني لمدة موسماً عاد بعده إلى كولن، لكنه لم يكن بنفس التوهّج والتفوق.

7- خاض المهاجم الفرنسي عدة تجارب بعدما عاد إلى كولن، حيث انتقل إلى سانت إيتيان ولعب موسماً مع بوروسيا دورتموند.

8- تجربة موديست في الدوري الألماني شهدت مشاركته في 209 مباريات، ساهم خلالها 102 هدف بواقع تسجيل 85 هدفًا وصناعة 17 هدفًا آخر.

9- انتقل موديست إلى بورسيا دورتموند الصيف الماضي ليكون بمثابة صفقة إنقاذ موقف لتعويض الغياب المفاجئ للمهاجم الأيفواري سباستيان هالر بعد اكتشاف إصابة الأخير بالسرطان وخروجه من حسابات بوروسيا دورتموند قبل بداية الموسم الماضي وتم التعاقد مع أنطوني لمدة موسماً بسبب كبر سنه ( 34 سنة وقتها).

10- انتهى عقد المهاجم الفرنسي موديست مع بورسيا دورتموند في يوليو الماضي.