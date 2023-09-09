شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجودو يواصل حصد الميداليات فى ثانى أيام البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تُوج لاعبو المنتخب الوطني للجودو بميداليتين جديدتين خلال مشاركتهم في منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليا في مدينة كازابلانكا بالمغرب.

وجاءت ميداليات منتخب الجودو اليوم كالتالي:

عبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم - ميدالية فضية

عبد الرحمن محمد وزن 81 كجم - ميدالية برونزية

وكان المنتخب الوطني قد حصد 4 ميداليات خلال منافسات اليوم الأول من بطولة أفريقيا.

وجاءت ميداليات اليوم الأول كالتالي:

يسري سامي وزن 60 كجم – ميدالية ذهبية

محمد عبد الموجود وزن 66 كجم – ميدالية ذهبية

عادل حمادة وزن 60 كجم – ميدالية فضية

أحمد عبد الرحمن وزن 66 كجم – ميدالية برونزية

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 6 ميداليات، على أن تستأنف غدا منافسات باقي موازين البطولة.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا بقائمة تضم 14 لاعبا ولاعبة وهم:

عادل حمادة ويسري سامي – وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود – وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني – وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي – وزن 90 كجم

أحمد فياض – وزن +100 كجم

نورا سالم – وزن 48 كجم

حنين الطيب – وزن 57 كجم

فاطمة غانم – وزن 63 كجم

آية جاب الله – وزن 78 كجم

فرح شرف – وزن +78 كجم

وتشهد البطولة الأفريقية المقامة حاليا في المغرب مشاركة 36 منتخبا بإجمالي 192 لاعبا ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.

وتحظى بطولة أفريقيا بأهمية كبيرة لدى جميع المنتخبات المشاركة، نظرا لكونها واحدة من البطولات القوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وهو ما يبرر اشتعال المنافسة بين جميع اللاعبين على حصد المراكز الأولى.