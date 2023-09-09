شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: محمد صلاح سينضم للمنتخب غدا.. والفوز على إثيوبيا مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الفوز المهم على إثيوبيا قائلا: "استحقينا الفوز اليوم أمام إثيوبيا وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثاني". وقال فيتوريا، في تصريحاته عقب اللقاء: "عدم تسجيل الهدف الثاني أعطى الخصم الثقة للهجوم علينا، وبداية الشوط الثاني كنا متأخرين في الملعب، وهذا أعطى الفرصة الخصم، لكننا استعدنا التحكم في اللقاء من خلال امتلاك الكرة". وتابع فيتوريا: "المباراة لم تكن بالجدية المطلوبة بسبب قلة الأعداد للاعبين في بداية الموسم بالنسبة لأغلب اللاعبين، وغدا سينضم محمد صلاح للمنتخب ورباعي الأهلي سيغادر ليلتحق بفريقه، بالإضافة إلى محمد رضا بوبو، وسنرى هل سنستدعي لاعبين آخرين بعد التأكد من حالة محمد حمدي".

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد، بينما جاء تشكيل منتخب إثيوبيا أمام مصر كالتالي: حراسة المرمى: سعيد هامباتو، ورمضان يوسف، هينوك أدوجنا، إيمانويل تيفيرا، أشالو تاميني، جاتوتش رانوم، كينيان ماركيه، سورافيل داجنوتشو، شيرنيت جوجسا، أبل يالو، وداو هاتسيا.