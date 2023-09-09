شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام طه ضمن قائمة حكام كأس العالم للناشئين فى إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكم المساعد الدولي أحمد حسام الدين طه، للتواجد ضمن قائمة حكام كأس العالم تحت 17 عاما بإندونيسيا.

سحب الفيفا من بيرو حق استضافة كأس العالم تحت 17 سنة، للعام 2023، وقال في بيانه إنه تأسّف عن هذا القرار الذي اتّخذه بعد مناقشات مكثفة مع الاتحاد البيروفي لكرة القدم.

وجاء هذه القرار بعد فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، ورغم علاقة العمل الإيجابية جداً بين الفيفا والاتحاد البيروفي لكرة القدم، فقد تبيّن أنه لا يوجد وقت كاف لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة.

ووصل الحكم المساعد المصري أحمد حسام طه في العام الماضي إلى مباراته المائة في مسيرته التحكيمية، بعدما شارك مع إبراهيم نور الدين في إدارة لقاء الأرجنتين والإمارات الودي الذى انتهى بفوز راقصو التانجو بخماسية دون رد.