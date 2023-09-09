شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إثيوبيا: غياب محمد صلاح غير مؤثر.. وكنا الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وبيتو أباتي، المدير الفني لمنتخب إثيوبيا، أن فريقه كان الأفضل من منتخب مصر خاصة في الشوط الثاني، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية.

وقال المدير الفني لمنتخب إثيوبيا خلال المؤتمر الصحفى عقب اللقاء: "المباراة كانت جيدة وكنا أفضل من منتخب مصر في الشوط الثاني من اللقاء وأهدرنا العديد من الفرص على مرمى حارس منتخب مصر".

وأضاف المدير الفني لمنتخب إثيوبيا: "غياب محمد صلاح لم يؤثر على المنتخب المصري أمامنا اليوم وأكدت من قبل أننا نواجه منتخب مصر وليس منتخب مو صلاح، ولست حزينا بعد الخسارة من المنتخب المصري بسبب ظهورنا بمستوى متميز ولاعبو الفراعنة كانوا يؤخرون اللعب في بعض أوقات اللقاء بسبب ضغط المنتخب الإثيوبي، وهناك مكاسب كبيرة لمنتخب إثيوبيا رغم الخسارة أمام منتخب مصر ونسعى لمزيد من التطوير في الفترة المقبلة".

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد، ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على إثيوبيا بهدف دون مقابل.