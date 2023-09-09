شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها كولر يحصل على تقرير شامل عن بطل الجزائر قبل السوبر الأفريقى.

موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى