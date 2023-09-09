شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها كولر يحصل على تقرير شامل عن بطل الجزائر قبل السوبر الأفريقى.
موعد مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى
يحصل فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة من التدريبات اليوم، الجمعة، على أن يستأنف تدريباته غداً، السبت، استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز