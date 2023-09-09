شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تفوز بتنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية 2027 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط عن اختيار مدينة بورتيماو واجوا بالبرتغال لاستضافة دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية الرابعة المقرر إقامتها عام 2027.

شهد اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم بمدينة هراكليون باليونان حصول مدينة بريشتينا عاصمة دولة كوسوفو على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط الواحد والعشرين المقرر إقامتها عام 2030.

وكانت مدينة تارانتو الإيطالية قد حصلت على حقوق تنظيم دورة ألعاب البحر المتوسط العشرين المقرر إقامتها عام 2026.

وحضر اجتماع الجمعية العمومية للجنة الدولية لاتحاد البحر المتوسط ممثلا لمصر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطبية الثالثة المقامة بمدينة هيراكليون باليونان، وحضور المهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وحضور دكتور مهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.