شكرا لقرائتكم خبر عن نقل محمد حمدى للمستشفى بعد إصابته فى مباراة مصر وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، نقل محمد حمدي لاعب المنتخب، إلى إحدى المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، بعد إصابته في آخر دقائق مباراة مصر وإثيوبيا، وذلك لخضوع اللاعب لفحص طبي بالأشعة لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرّض لها خلال اللقاء. وبعد إصابة محمد حمدي اضطر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لاستبدال اللاعب، ودفع مكانه باللاعب أحمد فتوح، وذلك في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الثاني.

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

بهذه النتيجة يُنهى منتخب مصر التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة جمعها من 5 انتصارات وهزيمة وحيدة، حيث افتتح المنتخب مشواره فى التصفيات بالفوز على غينيا بهدف دون رد ثم خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد ثم عاد ليحقق الفوز على مالاوى بهدفين دون رد ثم كرر الفراعنة الفوز على مالاوى برباعية دون رد، وفاز على المنتخب الغينى بهدفين مقابل هدف، وأخيراً فاز على أثيوبيا بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي، حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي، وخط الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، ومروان عطية، وخط الهجوم: عمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومصطفى محمد، بينما جاء تشكيل منتخب إثيوبيا أمام مصر كالتالي: حراسة المرمى: سعيد هامباتو، ورمضان يوسف، هينوك أدوجنا، إيمانويل تيفيرا، أشالو تاميني، جاتوتش رانوم، كينيان ماركيه، سورافيل داجنوتشو، شيرنيت جوجسا، أبل يالو، وداو هاتسيا.