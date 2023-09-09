شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: أنا تحت أمر المنتخب فى أى وقت.. ونلعب من أجل الفوز بكل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى فتحي، لاعب بيراميدز، وصاحب هدف فوز منتخب مصر على إثيوبيا، أن المنتخب يخوض أي مباراة لأجل الفوز فقط، مشيراً إلى أنه تحت أمر المنتخب في أي وقت.

وقال فتحي، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نجحنا في إنهاء المجموعة بالصدارة، وكنا قد حسمنا التأهل ولكننا منتخب مصر ونخوض أي مباراة لأجل الفوز".

وأضاف: "أقوم بما يجب فعله في النادي أو المنتخب وفي النهاية المشاركة من عدمها قرار المدرب فهو من يختار اللاعبين الأنسب لطريقته، وأنا تحت أمر المنتخب".

وتابع مصطفى فتحى: "المنتخب الإثيوبي مثل خطورة في بعض الأوقات وهذه ظروف المباريات، ومن الطبيعي أن يحدث تراجع في كرة القدم".

واستطرد: "مباراة تونس ودية ولكنها مهمة ونريد إنهاء المعسكر بشكل جيد في الملعب".

واختتم لاعب بيراميدز تصريحاته قائلا: "نأخذ الأمور خطوة خطوة، والآن تأهلنا إلى كأس أمم إفريقيا ولست أنا من يتكلم عن منتخب مصر فهو معروف في القارة كلها وهو الأكثر تتويجا بكأس الأمم وكل بطولة نلعبها لأجل الفوز بها".