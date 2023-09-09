شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة للاعبى الإسماعيلى استعدادا للموسم المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد فريق الكرة الأول بالإسماعيلي للتدريبات من جديد ضمن فترة الإعداد، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.
المران اشتمل على حصص بدنية شاقة تستهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين تحت إشراف مدربهم أحمد سامح.
وحرص مدرب الاحمال على تنوع التدريبات البدنية وسط حرص اللاعبين على تقديم أفضل أداء بدني بغرض تقديم موسم مميز على الصعيد البدني والخططي أيضا.
المران شهد حضور كابتن على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة والكابتن عماد سليمان نائب رئيس القطاع.
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