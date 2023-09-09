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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 8 / 9 / 2023 فى مقدمتها: الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الفرنسى أنطوني موديست مهاجم دورتموند السابق.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الفرنسى أنطوني موديست مهاجم دورتموند السابق

دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم الفرنسى أنطوني موديست مهاجم دورتموند السابق

منتخب مصر يهزم إثيوبيا 1-0 وينهى التصفيات الأفريقية فى صدارة المجموعة

حقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا أمام نظيره الإثيوبي، بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي في الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.

 

منتخب مصر يهزم إثيوبيا 1-0 وينهى التصفيات الأفريقية فى صدارة المجموعة

3 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الخامس.. والحصيلة تصل لـ16 مرشحا

 شهد اليوم الخامس من فتح باب الترشح لانتخابات نادى الزمالك تقدم ثلاثة مرشحين جدد بأوراقهم وهم هاني العتال علي منصب نائب رئيس النادي، كما تقدم عبد المجيد سليم لمنصب أمين الصندوق، وأحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن.

3 متقدمين فى انتخابات الزمالك باليوم الخامس.. والحصيلة تصل لـ16 مرشحا

 

يواصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد. وأكد مصدر لليوم السابع أن محمد عواد يعانى من خشونة ورشح فى الركبة تسبب فى غيابه عن صفوف الزمالك على مدار اليومين الماضيين.

خشونة الركبة سبب غياب محمد عواد عن فترة إعداد الزمالك

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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