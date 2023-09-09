شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تذكرتي تناشد جماهير الكرة التزام اشتراطات دخول المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردا على ما تم نشره لأحد المواطنين بشأن منعه من حضور مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا، حيث حضر أحد المواطنين إلى ستاد الدفاع الجوي باب (4) مستقلا سيارة خاصة في حدود الساعة السادسة مساء ثم توجه الى باب (5) الخاص بجمهور الضيف ثم توجه إلى باب (1) حاملا تذكرة بدون بطاقة مشجع فان اي دي.

وتم إبلاغه بمعرفة الموظف المسئول لشركة تذكرتي بأنه لن يمكن الدخول بالتذكرة فقط بدون بطاقة المشجع "فان اي دي" كما شرح له الموظف الإجراءات المتبعة دائما في جميع الفعاليات الرياضية.

وقام الموظف المسئول بشركة تذكرتي بشرح التعليمات المدونة على التذكرة، والتي ينص أحد بنودها على أنه لن يُسمح بدخول أى مشجع بالتذكرة دون Tazkarti FAN ID لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣"

وتهيب شركة تذكرتي بالجماهير اتباع كافة إجراءات الدخول المعمول بها في جميع الفعاليات الرياضية.