شكرا لقرائتكم خبر عن هل حرم الحكم منتخب الفراعنة من ركلة جزاء أمام إثيوبيا؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

في مباراة سهلة تحكيما تدخل الحكم باتريك بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين وسمح باستمراراللعب واتاح الفرصة بشكل جيد فى الهجمة التى أحرز منها منتخب مصر هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 38 إلا أنه كان يجب أن يعود ويشهر البطاقة الصفراء للاعب إثيوبيا ايمانويل تيريفو طبقا للقانون، إلا أن الدقيقة 55 شهدت أهم اختبار حقيقى له فى اللقاء عندما تغاضى الحكم عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الفراعنة مصطفى محمد لتهور حرس المنتخب الإثيوبي سيدهابتامو، رغم أن المساعد الثاني كانت لديه زاوية رؤية مناسبة، وكان يجب أن يتعاون مع الحكم طبقا للقانون إلا أن الحكم اعتبر مصطفى محمد، لاعب منتخب مصر، تحايل وأشهر له البطاقة الصفراء في قرار خطأ فنيا وإداريا، في الوقت الذى ألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر في الدقيقة 94 بعدما ارتكب لاعب الفراعنة مصطفى محمد مخالفة مع مدافع مع المنتخب الإثيوبى في قرار صحيح طبقا للقانون، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع فى نهاية شوطى اللقاء.

اللياقة البدنية والتمركز-الجابونى باتريك ميبامى كان يجد صعوبة فى متابعة الهجمات المرتدة السريعة فى الوقت الذى يتواجد فى محيط اللعب وطريق الكرة

أكثر من مرة خلال المباراة.

أشهر البطاقة الصفراء لثنائي الفراعنة محمد مصطفى واحمد الشناوي مقبل انذار وحيد لمنتخب اثيوبيا جاتوش بانوم إلا أنه تغاضى عن إنذار ايمانويل تيرفيو للعب بتهور في الدقيقة 37، كما تغاضى عن إنذار شيميلس بيكيلى للعب بتهور مع محمد حمدي لاعب الفراعنة في الدقيقة 88 مما أدى إلى خروج اللاعب مصاب، وكان هناك أكثر من لاعب يستحق إشهار البطاقة الصفراء له طبقا للقانون، لم يحدث هذا لغياب الدقة في تطبيق القانون.ظهرا بيقظة وتركيز وأشارا إلى حالة تسلل وحيد، كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة إلا أنه لم يغب عنهما التعاون مع الحكم في أكثر من مخالفة قريبة منهما خاصة المساعد الثانى.