البرتغال تفوز على سلوفاكيا وتحافظ على صدارة المجموعة العاشرة

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ المنتخب البرتغالي على صدارة المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل، وذلك عقب فوزه على مضيفه السلوفاكي 1 /صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات.

وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 .

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن منتخب سلوفاكيا صاحب المركز الثاني.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز منتخب لوكسمبورج على ضيفه منتخب أيسلندا 1/3 .

وسجل ماكسيم شانوت الهدف الأول لمنتخب لوكسمبورغ من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف إيفاندو بورخيس الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما سجل أرنار هارالدسون هدف أيسلندا الوحيد في الدقيقة 88 .

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل دانيل سيناني هدف لوكسمبورغ الثالث.

ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب البوسنة والهرسك على ضيفه منتخب ليختنشتاين 1/2 .

وسجل إدين دزيكو الهدف الأول للبوسنة في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل سيمون ليشنغر لاعب ليختنشتاين بتسجيل الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 .

وفي الدقيقة 21 سجل ساندرو فولفينغر هدف ليختنشتاين الوحيد.

ورفع منتخب البوسنة رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، فيما يتذيل منتخب ليختنشتاين الترتيب بدون رصيد من النقاط.

(د ب أ)