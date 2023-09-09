شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى السوبر الأفريقي بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم، السبت، تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المُقرر إقامتها فى السعودية.

وأكد الكاف أن تذاكر مباراة السوبر الأفريقي سيتم طرحها فى الواحدة ظهراليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، موضحاً أنه تقرر بيع تذاكر نهائي كأس السوبر فى مدينة الطائف بالسعودية عند الواحدة ظهر السبت بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في التاسعة مساء يوم 15 سبتمبر الجاري بتوقيت القاهرة، باستاد مدينة الملك فهد الرياضية فى مدينة الطائف السعودية.

وفى سياق مختلف، دخل النادي الأهلي فى مفاوضات مكثفة مع الفرنسي أنطوني موديست لتدعيم هجوم المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويبحث الأهلي عن مهاجم أجنبي للتعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي يوم 14 سبتمبر الجاري.

وفشلت محاولات الأهلي لضم البرازيلي جوستافوا سوزا بسبب تمسك ناديه الكوري جيونبوك هيونداي به الأمر الذي جعل مسئولو القلعة الحمراء يكثفون محاولاتهم لضم بديل أجنبي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم لقيادة الفريق في البطولات الكثيرة التى سيُشارك فيها الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد.

ونال المهاجم الفرنسى أنطوني موديست قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي لم يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، وأكد مدرب الأهلي أن اللاعب صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات طويلة تُساعده على التأقلم سريعاً مع الأهلي.

وانتهى عقد أنطوني موديست مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني فى يوليو الماضي، وأصبح حراً، الأمر الذى جعل التفاوض معه سهلاً إلى حد كبير بالنسبة للأهلي.

ويمتلك المهاجم الفرنسي عروضاً أخرى بخلاف الأهلي لذا يحاول مسئولو القلعة الحمراء حسم الصفقة لصالحهم سريعاً قبل إنتقال اللاعب لأي نادً أخر في ظل مُطالبة كولر بإتمام الصفققة في اقرب وقت.

ويُمنى الجهاز الفني للأهلي ، النفس بضم المهاجم الفرنسي وتأقلمه سريعاً مع الفريق لقيادة هجوم الأهلي في السوبر الأفريقي ، ويخوض الأهلي الفترة المقبلة تحديات كثيرة أولها السوبر الأفريقي، ودوري السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية بالسعودية بجانب البطولات المحلية.

ولعب موديست من قبل لعدة أندية، أبرزها كولن وهوفنهايم، إلى جانب بوردو بالدوري الفرنسي، وتيانجين الصيني.