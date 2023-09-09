شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يسلم أوسوريو تقرير ودية الزمالك مع السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، تقريراً مفصلاً عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

كما يتسلم أوسوريو تفاصيل تنفيذ البرنامج الخططى والفنى الذى تم العمل عليه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد خلال فترة سفره من أجل الاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض، عقب عودته من السفر.