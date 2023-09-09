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مدحت عبد الهادى يسلم أوسوريو تقرير ودية الزمالك مع السكة الحديد

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القاهرة - سامية سيد - يتسلم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير  الفنى للزمالك، من جهازه المعاون، تقريراً مفصلاً عن ودية الفريق الأبيض والسكة الحديد التى أقيمت الخميس الماضى وانتهت بفوز  الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

 

كما يتسلم أوسوريو تفاصيل تنفيذ البرنامج الخططى والفنى الذى تم العمل عليه فى المعسكر مع مدحت عبد الهادى المدرب العام وأحمد مجدى المدرب المساعد خلال فترة سفره من أجل الاطمئنان على المستوى الفنى والبدنى للاعبى الفريق الأبيض، عقب عودته من السفر.

 

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها 16سبتمبر الجاري فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

 

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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