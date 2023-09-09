شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر قيد مصطفى فارس فى المقعد الشاغر بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الاسماعيلى على قيد مصطفى فارس لاعب الفريق الصاعد فى قائمة الدراويش الإضافية باتحاد الكرة قبل غلق باب القيد الصيفى فى 14 سبتمبر الجاري، ليحجز اللاعب المقعد الوحيد الشاغر فى القائمة بعد قيد الثنائى عمر الوحش وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق بعد تمديد عقودهم في ظل أزمة إيقاف القيد الذى تعانى منه القلعة الصفراء.

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى تجديد عقد مصطفى فارس لاعب الفريق، الذى انتهى تعاقده مع الدراويش بانتهاء الموسم الماضى، إلا أن اللاعب ظهر بمستوى جيد خلال تدريبات الفريق الحالية.

وطلب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، تجديد تعاقد اللاعب وقيده في قائمة الفريق، خاصة بعد المستوى الجيد الذى يقدمه مع الدراويش وإستمراره داخل الفريق بعد انتهاء عقده.

ويعد مصطفى فارس اللاعب الثالث الذى يتم تجديد تعاقده المنتهى وسبقه كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق وعمر الوحش إرتكاز الفريق والذى أيضا تم تجديد عقدهما في الفترة الماضية.