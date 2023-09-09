شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة ودياً بعد اعتذار الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، على خوض مباراة ودية مع بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، بعد اعتذار نادى الداخلية عن إقامة مباراة ودية تجمعه بالدراويش فى نفس الموعد.

ويخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين أمام سترة البحرينى الاثنين، ثم بلدية المحلة الثلاثاء، ضمن استعدادات الدراويش لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

ويهدف إيهاب جلال المدير الفنى من المباريات الودية إلى زيادة التفاهم والانسجام بين اللاعبين القدامى والشباب الذى تم تصعيدهم وظهورهم بشكل مبشر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تنفيذ طريقة اللعب التى يخوض بها المباريات فى الموسم الجديد.

وتعادل الإسماعيلى فى أولى مبارياته الودية مع الجيل السعودى دون أهداف، بعد الفوز على فريق فايد بهدفين نظيفين فى إطار استعداد الفريق للموسم الجديد، فيما حقق فوزا كبيرا على جمارك بورسعيد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يخسر من إنبى 2/ 1 مساء الثلاثاء ثم فاز على أورانج بثلاثية دون رد، قبل الفوز على فيوتشر بهدف نظيف، والخسارة من الجونة بهدف أيضا.