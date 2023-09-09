شكرا لقرائتكم خبر عن حارس جديد فى تدريبات الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة حارس المرمى الشاب محمود شريف الشناوي مواليد 2004.

وقرر محمد عبد المنصف مدرب الحراس بالفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني، تصعيد الحارس الشاب للمشاركة فى تدريبات الفريق بصحبة عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء، فى ظل غياب محمد عواد للإصابة ومحمد صبحي المتواجد مع المنتخب الوطني.

وقرر مدرب الحراس ضم محمود شريف لمعسكر الفريق الحالي استعدادا للموسم الجديد ولبطولة كأس الكونفدرالية.

وخاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء و محمود شريف الشناوي تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف تم خلالها التركيز على بعض الأمور الفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة بدنية وتأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري. واستمرت هذه الفقرة لمدة 30 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، و تم تقسيمها إلى جزئين، الأول تضمن تدريبا بدنية استمرت لمدة 20 دقيقة لتقوية العضلات . وكان الجزء الثاني عبارة عن تأهيل باستخدام أدوات مخصصة لذلك ، بجانب تدريبات خفيفة بالكرة لمدة 10 دقائق . ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وعاد الزمالك لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي.

يذكر أن الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.